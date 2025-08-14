Dopo l'innesto di Sebastiano Esposito manca solo una ciliegina sulla torta del calciomercato del Cagliari. La squadra ha bisogno di un solo tassello per poter disputare un campionato di primissimo livello. Il calciatore che potrebbe arrivare in rossoblù è pronto per fare la differenza.
Calciomercato Cagliari – Gasp lo scarta e Pisacane esulta: ecco il centrale

Il Cagliari è pronto per cogliere l'occasione al volo ed assicurarsi le prestazioni di un attaccante decisamente molto interessante: il punto
Un difensore centrale che va a caccia del riscatto dopo una stagione lontano da Roma e in generale un'avventura nella Capitale che non è andata come ci si aspettava. Non perdiamo nemmeno un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare <<<
