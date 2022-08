Calciomercato Cagliari, Giulini-Maldini: fumata bianca? Si può fare davvero

Non è così facile come sembra ma non è nemmeno impossibile. Il Cagliari vuole e deve continuare a crescere. La prima partita ufficiale della stagione è stata vinta grazie ad un calcio d'angolo, un rigore e ad una punizione capolavoro. Adesso bisogna cominciare a segnare su azione, cosa che il Cagliari dello scorso anno ha faticato molto a fare. Ed è qui che entra in gioco Paolo Maldini.