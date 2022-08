Calciomercato Cagliari – Via tutti! Giulini fa piazza pulita (di nuovo) | News

Giovanni Simeone e Vicario sono stati ceduti a titolo definitivo. Joao Pedro al Fenerbahçe. Cragno e Carboni al Monza. Bellanova ai nerazzurri. Marin all'Empoli. Caligara all'Ascoli. Miangue al Cercle Bruges. Tripaldelli alla Spal. Gagliano al Padova e Bruno Conti al Verona. Nonostante le innumerevoli cessioni, Giulini potrebbe non avere ancora finito. Liverani è molto preoccupato.

Insomma, avete capito dove vogliamo arrivare. La sensazione è che il presidente Giulini stia aspettando soltanto l'ennesima offerta ragionevole per i suoi pezzi pregiati. Non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto. Non dovete fare altro che sedervi comodi e sfogliare la raffica del giorno sugli ultimissimi aggiornamenti legati alle altre 5 grandi possibili cessioni rossoblù <<<