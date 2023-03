Calciomercato Cagliari, Giulini pronto a fare una follia in attacco per il 2024

1 di 2 Old but gold

Quest'estate Tommaso Giulini dovrà rimettere le mani, per l'ennesima volta, sulla rosa del Cagliari. Ci saranno alcune cessioni, ed è inevitabile, e di conseguenza verrà dato il benvenuto a dei nuovi giocatori. La qualità dei futuri colpi sarà direttamente proporzionale al raggiungimento dell'obiettivo stagionale. Un'eventuale promozione in Serie A cambierebbe il modo di fare mercato del Cagliari. Ma a prescindere da come si chiuderà questo campionato, pare che il club sardo stia pensando di puntare su un veterano blucerchiato che non sta trovando lo spazio che vorrebbe... non perdiamo altro tempo e arriviamo al dunque! Nome, cognome e dettagli <<<