Mercato Cagliari, Giulini fa la “spesa” a Milano? 4 nerazzurri nel mirino!

Giulini non ha la minima intenzione di rimanere in Serie B per un'altra stagione. Il presidente rossoblù ritiene che il Cagliari debba tornare all'interno del "calcio che conta" nel minor tempo possibile. Per raggiungere questo obiettivo pare che abbia tutte le migliori intenzioni di riprendere la campagna acquisti a gennaio. Insomma, è sempre calciomercato. Ed è proprio qui che volevamo arrivare.