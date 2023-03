Calciomercato Cagliari | Giulini li voleva a gennaio ma li prenderà a giugno

Claudio Ranieri sta facendo il possibile per provare a tornare in Serie A insieme al suo Cagliari. Nel frattempo, Giulini e Bonato hanno cominciato a studiare le mosse per la prossima sessione di calciomercato. Quest'estate ne vedremo delle belle e questi è poco ma sicuro. Da qualche giorno gira voce che 2 nomi che erano stati accostati al Cagliari a gennaio, sarebbero tornati di moda. Non perdiamo altro tempo: ecco di chi stiamo parlando <<<