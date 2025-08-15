La conferenza stampa di Pisacane toglie più di qualche dubbio alla squadra rossoblù. Il club non vede l'ora di mettere a referto delle operazioni di primissimo livello e di conseguenza sta lavorando intensamente sia in entrata che in vista di potenziali uscite.
Calciomercato Cagliari – No Kumbulla? Ecco il sostituto dai bianconeri
Il Cagliari è pronto per mettere a referto un'operazione di primissimo livello. Ecco tutti i dettagli sull'affare che porta Kumbulla
Il primo profilo messo sotto osservazione è quello di Roberto Piccoli, calciatore che sembrerebbe poter salutare in maniera definitiva la squadra gestita dal patron Giulini. Nel frattempo serve chiudere un colpo decisamente interessante anche in difesa. Tutti i dettagli sul nuovo profilo <<<
