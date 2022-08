Calciomercato Cagliari | La lista dei sogni: al 1° e al 2° posto ci sono loro

Ceduti al Pisa i due Tramoni, Tommaso Giulini ha dato il benvenuto ad Alberto Dossena e a Vincenzo Millico. Il calciomercato in entrata del Cagliari, però, potrebbe non essere ancora concluso. Pereiro rimane pesantemente in bilico e, qualora dovesse presentarsi l'offerta giusta, ecco che Giulini - stando alle ultime indiscrezioni di mercato - sarebbe pronto a cederlo senza problemi. Ma nel caso in cui l'uruguaiano dovesse fare i bagagli, ecco che sarebbero pronte 2 alternative per andare a colmare la sua assenza.