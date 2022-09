Calciomercato Cagliari | Liverani rischia di salutare un altro big (a gennaio)

Il presidente Giulini ha più volte dimostrato che nessun giocatore è incedibile. Alla giusta cifra, può partire chiunque . Cragno, Joao Pedro, Marin e chi più ne ha più ne metta. L'unica condizione da soddisfare è la richiesta economica del Cagliari. Non si tratta, o così o niente.

Domani chiuderà il calciomercato anche in Turchia e Fabio Liverani non vede l'ora che arrivi questo benedetto 8 settembre. Nandez e Pereiro al 99% rimarranno a Cagliari (almeno fino a gennaio). Poi si vedrà. Ma adesso non è di loro che stiamo parlando... Attenzione ad Altare: ecco che cosa sappiamo! <<<