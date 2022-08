Calciomercato Cagliari / Liverani insiste: ha scelto il prossimo colpo – News

Il Cagliari insiste e continua a muoversi in sede di calciomercato. Ve lo abbiamo raccontato in questi giorni quando vi abbiamo parlato di quello che potrebbe accadere rispetto alle mosse di una dirigenza che sembra sempre più convinta nel voler rendere la rosa a disposizione di Liverani competitiva. S'è visto con delle mosse sicuramente convincenti di questo primo periodo ma allo stesso tempo non ancora abbastanza per le ambizioni del club.

Inutile negarlo, quello che potrebbe accadere da qui alle prossime settimane lo sanno solo all'interno della dirigenza. Ma le voci che arrivano e che vengono smosse da radiomercato confessano dei movimenti molto importanti in chiave rossoblu. In generale, possiamo dire che chi dice che il Cagliari ha chiuso le sue operazioni, in realtà sbaglia. Liverani starebbe chiedendo ancora altro al club Sardo ed è per questo che le notizie che stanno arrivando in questi minuti sono molto importanti <<<