Cagliari – Mal di gol? Serve un nuovo attaccante: ecco il prescelto / News

Così non va. Il Cagliari in 8 partite ha subito 8 reti e ha segnato appena 7 gol. L'ultimo match contro il Genoa è finito 0-0 e il mal di gol rossoblù continua.

Lapadula e Pavoletti non riescono ad incidere come vorrebbero e adesso gira il nome di un attaccante che, tra l'altro, arriverebbero parametro zero. Ecco che cosa sta succedendo e di chi stiamo parlando <<<