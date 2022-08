Calciomercato Cagliari – Maxi operazione col Pisa? Liverani blocca tutto!

Fabio Liverani sapeva a cosa sarebbe andato incontro. Forse è proprio per questo motivo che Filippo Inzaghi aveva rifiutato la proposta di Tommaso Giulini. Adesso, però, è inutile fare questi discorsi. Liverani ha firmato un contratto e non può tirarsi indietro. Anzi, a dire il vero, pare che lui sia estremamente emozionato e che non veda l'ora di cominciare il campionato con il Cagliari ma queste ultime notizie proprio non ci volevano.