Calciomercato Cagliari | Clamoroso colpo di scena: Mazzarri torna in Italia

Che cosa è successo a Walter Mazzarri dopo la disfatta con il Cagliari? Dopo esser stato licenziato dal club rossoblù, Mazzarri è rimasto senza squadra. Sembrava che la situazione si stesse per sbloccare e invece, alla fine, è saltato tutto. Ma procediamo per gradi.

I tifosi del Cagliari non possono avere un bel ricordo di lui. C'è chi sostiene che la retrocessione del club sardo non sia stata solo ed esclusivamente colpa sua e poi, invece, c'è chi non può far altro che puntare il dito solo sul tecnico toscano, reo di aver preso delle decisioni che sono costate molto care al Cagliari. Mazzarri ha provato a rialzarsi e dopo il licenziamento ha ricominciato a cercare una nuova società che volesse puntare su di lui. Stava per mettere la firma su un nuovo contratto quando, a un certo punto, è saltato tutto: ecco il retroscena <<<