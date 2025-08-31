Il Cagliari esce sconfitto dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per via di una rete a venti secondi dalla fine dell'incontro, ma questo non cancella una prestazioni di assoluto spessore da parte degli uomini di mister Fabio Pisacane.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Cagliari – Mercato chiuso? Macché, colpo dal Porto
news calcio
Calciomercato Cagliari – Mercato chiuso? Macché, colpo dal Porto
Il Cagliari continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, nel frattempo ecco tutti i dettagli sul mercato in entrata
Il club ha messo in seria difficoltà i Campioni d'Italia. La squadra sembra già essere fatta e finita per questo campionato, ma allo stesso tempo si cerca di mettere a referto qualche altra firma interessante. Tutti i dettagli su un nuovo colpo dal Porto <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA