News Cagliari, mercato: si sblocca Nandez? L’idea “low-cost” della Roma!

La Roma di Mourinho fa davvero sul serio . Dopo aver riportato in Italia una coppa europea, il club giallorosso vuole continuare a puntare in alto e gli arrivi di Dybala e Wijnaldum sono l'ennesima conferma.

Come tutti sanno, però, il centrocampista olandese si è infortunato e rimarrà fuori dai giochi per qualche mese. L'As Roma non può permettersi questa pesante assenza a centrocampo ed è qui che entrerebbe in gioco il Cagliari. Giulini ha smantellato la rosa dello scorso anno. I "big" rimasti in Sardegna sono pochi: Goldaniga, Rog, Pereiro e Nandez. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto. Nandez-Roma: si può fare? Arrivano importanti novità dalla Capitale: ecco che cosa sappiamo! <<<