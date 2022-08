Calciomercato Cagliari, Ndombele-Nandez-Liverani: news da brividi!

Il calciomercato è come un grande oceano pieno di pesci. Le occasioni sono tante ma non è sempre facile riuscire a trovare la quadra che possa accontentare tutti. Anche in casa Cagliari la situazione è a dir poco burrascosa. Le cessioni sono state tante forse anche troppe, e potrebbero non essere terminate. E' appena stato dato il benvenuto a Dossena e a Millico ma, contemporaneamente, sono stati salutati i due Tramoni (direzione Pisa). Ma arriviamo al dunque. Napoli e Cagliari devono risolvere il rebus Ndombele. Ci sono novità! Ecco che cosa sta succedendo <<<