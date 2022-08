Calciomercato Cagliari – News clamorosa! Giulini ci sta pensando davvero

E se fosse il Cagliari a non aver più bisogno di Gaston Pereiro ? Procediamo per gradi. Facciamo un salto indietro. Walter Mazzarri puntava molto sull'uruguaiano. Pereiro ha avuto le sue occasioni e per qualche partita era riuscito a trovare la costanza di cui sia lui che i suoi compagni avevano bisogno. Adesso, invece, può cambiare tutto.

Da una parte c'è Pereiro. Ha 27 anni ed è uno dei pochi big della scorsa stagione ad essere rimasto (per ora) al Cagliari. Dall'altra, invece, troviamo Zito Luvumbo. Il 20enne angolano sta convincendo Liverani, partita dopo partita, a puntare sempre di più su di lui. Il primo è lento, prevedibile e ancora non riesce a trovare la forma ideale. Il secondo, invece, sta dimostrando tanta voglia di fare, grinta e dinamicità. Insomma, dove vogliamo arrivare? Non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto perché Giulini è pronto a cambiare tutto (di nuovo). Sedetevi comodi e scorrette insieme a noi la raffica del giorno in pochi click. Da Pereiro ad Aramu, passando per Segre, Goldaniga: ecco che cosa sta succedendo <<<