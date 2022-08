Mercato Cagliari – News col botto: Felix Afena Gyan e Barreca, ci siamo!

Buona la prima in casa. Il Cagliari torna a vincere. Era dal lontano 16 aprile (Cagliari-Sassuolo 1-0, gol di Deiola) che i rossoblù non portavano a casa i 3 punti. Obert continua a fare il terzino alternandosi con Carboni. Liverani, però, lo riaccoglierebbe volentieri nel reparto dei difensori centrale (dove dovrebbe giocare) ma finché non arriva un nuovo terzino sinistro, il tecnico romano non può fare altrimenti. Ed è proprio qui che volevamo arrivare. Dalle ultimissime notizie su Barreca alla "bomba" di mercato Felix Afena Gyan: ecco cosa sta succedendo <<<