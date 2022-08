Calciomercato Cagliari / Attenzione: Giulini fa saltare tutto! – NEWS

Il Cagliari esce con le ossa rotte dallo scontro contro il Leeds ma questo non deve allarmare più di tanto i tifosi rossoblù. Questo per una ragione molto chiara: quello che la dirigenza ha in mente non c'entra niente con le amichevoli estive. Ve lo abbiamo già detto, lo ripetiamo: l'intenzione è quella di riuscire a creare una rosa che possa essere la migliore possibile da mettere a disposizione di Liverani, motivo per cui il calciomercato del Cagliari è ancora aperto. E motivo per il quale non bisogna disperare.