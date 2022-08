Calciomercato Cagliari, news pesanti in vista del Como: rivoluzione in vista

Gira voce che Liverani voglia rivoluzionare (in parte) l'11 titolare sceso in campo contro il Perugia. Il neo allenatore rossoblù può tirare un sospiro di sollievo. Nicolas Viola è già un star tra i tifosi rossoblù. Prima l'assist ad Altare, poi il gioiello su punizione. Ci ha pensato lui a risolvere la situazione all'89esimo minuto regalando una vittoria molto importante al Cagliari. Vincere era fondamentale anche e soprattutto dal punto di vista psicologico. I numeri parlano chiaro e le statistiche rivelano che non c'è stata partita. La situazione in difesa, però, non può passare inosservata. C'è ancora tempo per rimediare e Giulini è al lavoro. Secondo le ultimissime indiscrezioni, ci saranno non pochi volti nuovi.