Cagliari | Chi è l’ultimo obiettivo di mercato di Giulini per il 2024

Il Cagliari tornerà in campo sabato 18 marzo alle ore 16:15 contro la Reggina. Le due squadre hanno entrambe 42 punti e vincere è l'unica opzione per tenere a galla l'obiettivo Promozione. D'ora in poi ogni partita dovrà essere giocata come fosse una finale. Mentre Ranieri svolge il suo lavoro, Giulini e Bonato si guardano in giro, soprattutto in Serie A. Diversi tifosi rossoblù si ricorderanno che Michel Adopo era stato pesantemente accostato al Cagliari, salvo poi rimanere a Torino. Con la maglia granata ha totalizzato 299 minuti di gioco tra Coppa Italia e campionato ma la notizia è un'altra. A fine stagione, salvo colpi di scena, lascerà il Toro a parametro zero. Il suo cartellino scade a giugno e le ultime indiscrezioni rivelano che Cairo e Vagnati non abbiano come priorità quella di proporgli il prolungamento. Adopo è un centrocampista centrale che all'occorrenza può essere schierato anche come mediano davanti alla difesa. Ha 22 anni, è veloce ed ha un fisico imponente. Ma non finisce qui.