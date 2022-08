Calciomercato Cagliari / Si pensa ad un colpo clamoroso (a sorpresa)

In questi giorni ve ne abbiamo parlato molto chiaramente: il Cagliari ha in testa qualcosa di molto ambizioso per la stagione in corso. C'è la forte volontà di tornare subito in Serie A e per questo motivo la dirigenza avrebbe parlato schiettamente con Liverani chiedendogli un gioco abbastanza aggressivo per segnare molti gol ma molto attento in difesa per evitare imbarcate. La ricetta impossibile, direbbe qualcuno. Ma che può diventare possibile con acquisti di livello.