Calciomercato Cagliari / Pereiro, Nandez e Zaza: Giulini durissimo – News

E' arrivato il momento di fare chiarezza perché ne stiamo sentendo davvero di tutti i colori. Non perdiamo altro tempo e cominciamo da Pereiro .

Il trequartista uruguaiano non fa parte del progetto di Fabio Liverani e questo è poco ma sicuro. Dall'inizio della stagione Pereiro ha totalizzato appena 140 minuti di gioco (di cui 60 in Coppa Italia). Ha timbrato il cartellino una sola volta e nell'ultimo match contro il Bari ha scaldato la panchina dall'inizio alla fine del match. Insomma, la probabilità che a gennaio possa fare i bagagli è davvero elevata. Lo stesso, invece, non si può dire di Nandez. Da un uruguaiano all'altro: ecco cosa sappiamo! <<<