Il mercato del Cagliari è appena iniziato, con la società rossoblù che vuole mettere a referto i primi colpi fondamentali con uno sguardo sul futuro. Si farà il possibile per aggiungere un altro tassello molto interessante con un'occasione che si sta presentando sulla terra ferma.
Calciomercato Cagliari – Pioli lo scarica? I rossoblù colpiscono la Viola
Il Cagliari continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco tutti i dettagli in vista delle prossime sfide
Il nome perfetto per il mercato della squadra del patron Giulini potrebbe arrivare dalla Fiorentina. Profilo futuribile e che sa fare la differenza sul campo da gioco, come dimostrato in Serie B con la maglia della Juve Stabia. Ecco tutti i dettagli <<<
