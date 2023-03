Calciomercato Cagliari / Ranieri sta valutando 2 nuovi attaccanti a sorpresa

Claudio Ranieri gode della massima fiducia dei tifosi del Cagliari e della società. Sa bene che il futuro della Serie B non è già scritto e sta cercando di fare il massimo per raggiungere l'obiettivo.

Serie A o meno, quest'estate c'è bisogno che Giulini e Bonato mettano mano al portafoglio. C'è un reparto offensivo che deve essere restaurato e due nomi in particolare che, dicono, abbiano attirato l'attenzione del Cagliari. Il primo è quello diFrank Tsadjout. Non è la prima volta che questo ragazzo viene accostato al Cagliari. Ha 23 anni, gioca nella Cremonese e, salvo clamorosi colpi di scena, è destinato a retrocedere a prescindere in Serie B. Il club lombardo infatti ha collezionato appena 13 punti in 27 partite ed è ultimo in solitaria. Ma non finisce qui.