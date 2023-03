Calciomercato Cagliari | Ranieri vuole un attaccante del Manchester United

Non manca molto alla fine del campionato e il Cagliari, finché la matematica non emanerà la sentenza definitiva, può ancora provare a puntare al secondo posto. I rossoblù devono fare una cosa sola: vincere. Non importa quali saranno i risultati delle rivali. Ranieri ha troppa esperienza sulle spalle per potersi preoccupare anche delle altre squadre. Massima concentrazione e lavoro duro. Una volta raggiunto l'obiettivo si potrà parlare di mercato. E' evidente il fatto che un'eventuale promozione in Serie A comporterebbe una sessione di mercato completamente diversa. Ed è qui che volevamo arrivare.