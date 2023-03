Calciomercato | Il Cagliari rischia davvero grosso: Ranieri pronto a dire “no”

Il Cagliari è tornato a vincere dopo 4 pareggi e ha spento tutte le critiche. Una vittoria fondamentale per smuovere la classifica e non solo

Lapadula sta attirando l’attenzione di diversi club. Spostiamoci su un’altra classifica, quella dei marcatori. L’italo-peruviano è momentaneamente terzo con 13 gol e insegue Brunori e Cheddira rispettivamente a quota 14 e 15 . Al momento non ci risulta che il centravanti voglia lasciare la Sardegna, soprattutto dopo le sue ultime dichiarazioni d’amore al club e alla tifoseria. Il Cagliari l’ha fortemente cercato per anni e adesso vuole goderselo. Ha un contratto fino al 2025 ma questa potrebbe essere la sua ultimissima possibilità di tornare in Serie A, con o senza Cagliari… e quindi?

Attenzione a Frosinone, Bari, Genoa, Spezia e Salernitana. Il primo è praticamente già in Serie A. Bari e Genoa devono guardarsi le spalle perché la promozione non è scontata. Lo Spezia, molto probabilmente, venderà Nzola e la Salernitana ha un urgentissimo bisogno di rinnovare il reparto difensivo. Ranieri, dal canto suo, lo terrebbe molto volentieri. Insomma, al momento non ci risulta che sia cominciata alcun genere di trattativa ma terremo la situazione sotto stretto monitoraggio e saremo qui, pronti a tenervi informati sui prossimi piani di Giulini. E non finisce qui. Spostiamoci sul versante delle entrate: gira una lista con 4 nomi! <<<