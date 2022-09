Cagliari, nuova rivoluzione a gennaio: ecco la decisione di Giulini – News

1 di 2 Giulini non si ferma

Il presidente Giulini ha un piano e tutte le migliori intenzioni di portarlo a termine. La strategia estiva del Cagliari è stata abbastanza semplice da capire: vendere i pezzi pregiati e cercare di coprire i buchi con giocatori che facessero comodo al modo di vedere il calcio di Liverani. Ma lo smantellamento non è ancora finito.

Il Cagliari ne ha già abbastanza della Serie B. I sardi stanno viaggiando a ritmi elevati e vogliono tornare nella massima serie italiana il prima possibile. Attualmente occupano la terza posizione a -2 da Reggina e Brescia che si trovano (per ora) in cima alla classifica. Ma andiamo dritti al punto. Le ultime indiscrezioni rivelano la Viola di Italiano e Commisso abbia le idee chiare: a gennaio potrebbero tentare l'affondo definitivo. Ma procediamo per gradi e facciamo chiarezza <<<