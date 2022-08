Calciomercato Cagliari | Rog ha deciso: la scommessa rischiosa del croato

Se ne sono andati tutti, quasi tutti. Joao Pedro, Cragno, Bellanova, Marin, Keita e molti altri. Tra i "big" sono rimasti Goldaniga, Rog, Pereiro, Nandez e Pavoletti. E non è detto che anche questi rimangano fino al primo settembre (giorno della chiusura del calciomercato). Il Cagliari sta subendo una vera e propria rivoluzione, cominciata la fine della scorsa stagione dalla panchina. Fuori Mazzarri, dentro Agostini. Quest'ultimo, però, non aveva la bacchetta magica e avrebbe potuto fare ben poco per salvare una squadra che ha cercato fino all'ultimo secondo di non sprofondare in Serie B. Ma torniamo al calciomercato.