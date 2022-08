Calciomercato Cagliari | Saric, Aramu e Segre: Giulini ha deciso cosa fare!

Sta succedendo letteralmente di tutto. Rog ha implicitamente giurato fedeltà al Cagliari e, stando alle sue ultimissime dichiarazioni del croato, nella prossima stagione vestirà ancora la maglia rossoblù. Non possiamo dire lo stesso per quanto riguarda Nandez, Pereiro e Tramoni. Stando agli ultimi rumors, Saric sarebbe il prescelto in caso di cessione di Nandez (che continua a piacere tanto al Napoli). A dire il vero, Saric è un centrocampista centrale (una specie di Nicolas Viola per intenderci). Milita nell'Ascoli, ha un contratto fino al 30 giugno 2023 e un valore di mercato di circa 2/3 milioni di euro. Per quanto riguarda Aramu, invece, si dice che il Genoa abbia superato il Cagliari. Il Grifone potrebbe chiudere l'operazione nei prossimi giorni se non addirittura nelle prossime ore e noi, come facciamo sempre, vi terremo aggiornati sui progressi della trattativa. Ma passiamo a Segre! <<<