Mercato Cagliari – Se salta Barreca, ecco chi arriva al suo posto | News

Il Cagliari ha posato gli occhi su Barreca e questo lo sanno anche i muri. Giulini ancora non ha affondato il colpo, Liverani è preoccupato e i tifosi rossoblù temono che alla fine se ne riparli a gennaio. Il 27enne ex rossoblù ha un contratto con il Monaco fino al 2023 e un valore di mercato di 1.5 milioni di euro. Stando alle ultime indiscrezioni, Barreca non fa parte del progetto del club francese e non dovrebbe essere estremamente difficile portarlo in Sardegna. Nessun'operazione però è così facile come sembra ed ecco che Giulini e Capozucca avrebbero ricominciato a guardarsi intorno. Ecco il nuovo obiettivo per la fascia sinistra <<<