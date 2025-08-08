La società rossoblù continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. L'obiettivo è chiaro ed è quello di mettere a referto delle operazioni di primissimo livello per migliorare la rosa sotto tutti i punti di vista. La trattativa Sebastiano Esposito, però, potrebbe portare all'addio di un attaccante di grande valore.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Cagliari – L’Atletico prepara 30 milioni: addio alle porte
news calcio
Calciomercato Cagliari – L’Atletico prepara 30 milioni: addio alle porte
Il Cagliari e Giovanni Simeone sono pronti per chiudere l'affare e portare il calciatore a dire ufficialmente addio al club rossoblù. Ecco i dettagli
Il bomber è stato messo sotto osservazione da alcuni dei migliori club europei e nel corso delle ultime ore sembra essere tutto pronto per l'addio. I dettagli sul futuro dell'attaccante in maglia rossoblù. Arriva un'offerta da paura <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA