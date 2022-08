Calciomercato Cagliari – Stallo Zeegelaar? Ecco chi può arrivare: 4 nomi!

Obert è un difensore centrale. Liverani lo sa. Giulini lo sa. E anche Capozucca. Può essere schierato a sinistra in un'ipotetica difesa a 3 e come centrale in una difesa a 4. All'occorrenza può scendere in campo come terzino sinistro ma quello non è il suo vero ruolo. Insomma, dove vogliamo arrivare? Il Cagliari ha bisogno di (almeno) un nuovo terzino sinistro di ruolo. E ci sono 4 opzioni.