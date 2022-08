Mercato Cagliari, che bomba! Tanti soldi in arrivo: Giulini non può dire di no

Il calciomercato non è ancora chiuso. Il primo settembre è dietro l'angolo e Fabio Liverani non ha mai avuto tanta paura. Al momento non ci sono certezze in Sardegna. Ciò che fuoriesce dalle mura del Cagliari va tenuto costantemente sotto monitoraggio perché a breve potrebbe partire un altro big.

Nahitan Nandez è (clamorosamente) rimasto al Cagliari. Nessun tifoso rossoblù se lo sarebbe mai aspettato dopo quello che è successo negli ultimi due anni. Prima sembrava che El Leon fosse vicinissimo dal vestire la maglia nerazzurra. Poi, il club milanese ha scelto Dumfries e non se n'è fatto più nulla. Dopodiché è arrivato il momento della Vecchia Signora bianconera che, dopo aver fatto sognare il calciatore, gli ha sbattuto le porte in faccia. In seguito è stato il turno della Roma e del Napoli ma entrambi non hanno mai affondato il colpo a causa delle elevate richieste di Giulini. Adesso, invece, la storia potrebbe assumere una piega inaspettata.Attenzione perché c'è un retroscena che spaventa (non poco) Liverani <<<