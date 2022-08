Calciomercato Cagliari | Teoria complottista su Pereiro: sarà vera? – News

Il futuro di Gaston Pereiro non è mai stato tanto misterioso. Abbiamo fatto delle ricerche e ciò che abbiamo scoperto, forse, non piacerà ai tifosi rossoblù. Ma cerchiamo di non perdere altro tempo e andiamo dritti al punto.

Esatto, avete capito bene. L'arrivo di Falco potrebbe essere un chiaro indizio di mercato. E, come se non bastasse, anche l'ingresso di Pereiro al 90esimo minuto contro la SPAL ha fatto discutere parecchio. Una delle tante teorie complottiste che girano attorno al futuro dell'uruguaiano sostiene che a Liverani sia stato imposto di non farlo giocare perché la sua cessione era imminente e non si poteva rischiare che il calciatore si infortunasse. La voglia di pareggiare del tecnico romano, però, sarebbe stata talmente forte da fargli trasgredire gli ordini. Sia chiaro, non vi stiamo dando una notizia ma stiamo semplicemente raccontando un'indiscrezione - che in quanto tale non è confermata - che gira da qualche ora. Ma non finisce qui. Anzi, abbiamo appena cominciato. C'è di più <<<