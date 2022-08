Mercato Cagliari – Terremoto in arrivo! Escono in 4 e ne entra (soltanto) 1

Dall’inizio del calciomercato Giulini ha dimostrato che nessun giocatore è incedibile. Tutti hanno un prezzo e, alla giusta cifra, può partire chiunque. Ed è proprio qui che volevamo arrivare. Abbiamo raggruppato in un’unica lista i 4 nomi in uscita e quella che, al momento, sembrerebbe essere l’unica entrata in vista. Per scoprire di chi si tratta non dovete fare altro che scorrere le schede - una ad una - a partire da qui <<<