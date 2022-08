Calciomercato Cagliari – Tifosi senza parole: sta girando una news folle!

Clamorosamente, il Napoli continua a vendere i suoi pezzi più pregiati. Insigne si è trasferito in Canada a parametro zero. Anche Mertens si è svincolato a parametro zero e continuerà la sua carriera in Turchia alla corte del Galatasaray. Koulibaly è un nuovo giocatore del ricchissimo Chelsea di Tuchel. E adesso anche Fabian Ruiz è ad un passo dal salutare Napoli e i suoi tifosi. Ma ecco cosa c'entra il Cagliari in tutto ciò!