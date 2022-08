Calciomercato Cagliari | “Tutto fatto, diventerà rossoblù!” che bufala – News

Il calciomercato non dorme mai e il presidente Giulini e il ds Capozucca stanno continuando a cercare di fare il possibile per accontentare Fabio Liverani. C'è chi dice che le tante - troppe - cessioni fossero inevitabili. E poi c'è chi è convinto del fatto che la lunga lista delle operazioni in uscita non sia ancora finita.