Calciomercato Cagliari – Ultim’ora! Assalto all’attaccante argentino | News

La rivoluzione in casa Cagliari non si è ancora conclusa. Il presidente Giulini sta facendo del suo meglio - anche se a detta di molti non è ancora sufficiente - per consegnare nelle mani di Liverani una squadra competitiva in grado di risalire in Serie A nel minor tempo possibile. Le tante cessioni già effettuate, però, potrebbero non essere ancora finite. Di conseguenza, si continua a rimanere vigili anche sul piano delle entrate. Ed è proprio qui che volevamo arrivare.