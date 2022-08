Calciomercato Cagliari – Ultim’ora Felix! News improvvisa: cambia tutto

Il calciomercato del Cagliari non è ancora finito e questo è poco ma sicuro. Presto dovrebbe essere ufficializzata almeno un'altra entrata che, però, potrebbe non essere l'unica. Molto dipenderà soprattutto dalle possibili cessioni last-minute di Nandez, Rog e Pereiro. Al momento, pare che Giulini non sia soddisfatto delle offerte che gli sono state avanzate per i tre calciatori e, a queste condizioni, preferisce tenerseli a Cagliari.

Il centravanti giallorosso ha lasciato tutti senza parole nell'ultima stagione. Ha segnato due gol in Serie A e ha fatto vedere a tutti cos'è in grado di fare. E' dotato di un ottimo dribbling, è veloce e vede la porta. La famiglia Friedkin e Mourinho lo terrebbero volentieri ma ci sono delle necessità che "costringono" Tiago Pinto (manager giallorosso) a doverlo vendere. Abraham ha bisogno di un vice e lo Special One vuole Belotti. Se uno tra Felix e Shomurodov esce, allora Pinto può tesserare il Gallo che aspetta soltanto il via libera per trasferirsi nella città eterna. Vi avevamo parlato di una fitta concorrenza per il calciatore che, stando alle ultimissime notizie di mercato, ha preso la sua decisione! Nel frattempo, Giulini si trova un bivio e pare che anche lui abbia scelto <<<