Calciomercato Cagliari | Ultim’ora: news pesante su Nandez

Si ricomincia a parlare di "caso-Nandez". Anzi, a dire il vero, possiamo tranquillamente affermare che è da due anni che non si sente parlare d'altro. L'uruguaiano è stato l'acquisto più costoso dell'era Giulini e il presidente rossoblù non ha intenzione di regalare niente a nessuno. Nandez è stato prelevato dal Boca Juniors per la bellezza di 16.2 milioni di euro e difficilmente lascerà Cagliari per una cifra inferiore ai 12 milioni.