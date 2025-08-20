Calciomercato Cagliari – Zortea saluta: ecco il sostituto, colpo dalla Roma

Il Cagliari è a lavoro e sta facendo il possibile per chiudere un colpo di primissimo livello. La società vuole assicurarsi le prestazioni di un calciatore decisamente interessante come sostituto del partente Nadir Zortea. Non dimentichiamo che il rossoblù dopo due stagioni di spessore è pronto per iniziare una nuova avventura.
Il Cagliari perde definitivamente un calciatore molto importante per la sua rosa, stiamo parlando di Nadir Zortea. I dettagli sul sostituto
L'ex Atalanta disputerà la prossima Europa League con la maglia del Bologna. La trattativa è stata chiusa attorno ai nove milioni di euro con una piccola percentuale sulla futura rivendita. Adesso tocca al Cagliari trovare un'alternativa. Ecco tutti i dettagli <<<
