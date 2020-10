Calciomercato Fiorentina – 18 occasioni pazzesche: tutte a parametro zero

Calciomercato Fiorentina

NEWS FIORENTINA – L’inizio di stagione della Viola non è stato esaltante come si sperava, anche se in alcune partite importanti (vedi quella con i nerazzurri e quella con lo Spezia) gli episodi sono stati contrari quasi in toto alla Fiorentina. Beppe Iachini per ora rimane alla guida dei toscani, ma su di lui aleggiano figure ingombranti come Sarri e Spalletti. Sicuramente c’è ancora da trovare la quadra alla squadra, anche se è già apparso evidenze che nella rosa ci sia qualche lacuna. A gennaio Commisso interverrà per colmarla, ma i veri botti ci saranno la prossima estate. Il patron dei gigliati avrebbe messo nel mirino 18 normi da urlo, che andranno a scadenza il prossimo giugno. >>>VAI ALLA LISTA