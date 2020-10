Calciomercato Fiorentina, serve un bomber da 20 reti: 10 idee per gennaio

Calciomercato Fiorentina

Buoni risultati e bel gioco, ma solo a sprazzi. Tante partite bloccate per via di avversari che si arroccavano in difesa, troppe rimonte subite a causa di blackout inspiegabili. Fra i tanti alti e bassi ai quali ci ha abituato la Fiorentina targata Commisso c'è sempre stata una costante, la mancanza di un bomber da 20 reti che permettesse ai Viola di fare il definitivo salto di qualità. Vlahovic, Cutrone e Kouamè sono giovani molto validi, ma faticano persino ad arrivare in doppia cifra. Ecco perché la dirigenza gigliata a gennaio vorrebbe intervenire pesantemente sul calciomercato e regalare all'allenatore (Sarri?)un attaccante che possa lottare per la classifica marcatori.