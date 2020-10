Calciomercato Fiorentina – Ultim’ora, la decisione è presa: accordo vicino

Calciomercato Fiorentina

NEWS FIORENTINA – La rimonta subita con lo Spezia e l’amaro pareggio che ne è conseguito, ha lasciato l’amaro in bocca non soltanto nei tifosi, ma anche nella dirigenza della Viola. Il patron Rocco Commisso ha confermato ancora una volta la fiducia al tecnico Beppe Iachini anche se sono in molti a sostenere che il match contro l’Udinese possa essere l’ultima spiaggia per l’attuale allenatore della Fiorentina. Secondo le notizie delle ultime ore potrebbero esserci molto presto novità da questo punto di vista.

Secondo calciomercato.com sia Daniele Pradè che Joe Barone questa estate avevano provato a convincere Commisso a puntare su altri tecnici, in particolare Juric era stato il nome maggiormente sponsorizzato. Il patron dei toscani, però, aveva voluto proseguire per la sua strada, confermando Iachini. In questi giorni il ds della Fiorentina ed il braccio destro di Commisso sono tornati a farsi sentire con i propri suggerimenti. Ci sarebbero due candidati dal nome prestigioso in lizza, ovvero Luciano Spalletti e Maurizio Sarri. In particolare l’ex allenatore della Vecchia Signora potrebbe presto accomodarsi sulla panchina dei gigliati.

Sarri sarebbe molto vicino a rescindere il proprio contratto con i bianconeri, potendo in questo modo accasarsi senza problemi in un altro club. Che il tecnico napoletano sia sempre più vicino alla Fiorentina lo confermano anche le quote di bookmaker come Sisal Matchpoint che in queste ore ha abbassato la quota di avvento in toscana di Sarri da 3,00 a 2,50. Entro la fine di ottobre la Viola potrebbe avere una nuova guida tecnica, Commisso starebbe seriamente valutando questa eventualità. Tutte le strade e le indiscrezioni portano nella direzione di Mister 33. Leggenda narra, infatti, che Sarri sia solito insegnare ai suoi giocatori la bellezza di 33 schemi. Per tutte le altre notizie di calciomercato >>> CLICCA QUI