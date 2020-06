Calciomercato, in Italia si potrà giocare per tre squadre diverse nella stessa stagione

Il Consiglio Federale ha annunciato una decisione epica che riguarda il calciomercato, seppur valida solo per la stagione 2020-2021: nel prossimo campionato infatti si potrà essere tesserati per tre club diversi e giocare per queste squadre.

Questa la nota ufficiale pubblicata al termine del Consiglio Federale: “​Su indicazione della FIFA, in via transitoria per la stagione 2020/2021, è consentito il tesseramento di un calciatore per 3 club diversi in una sola stagione e al contempo la possibilità di giocare per tutte queste squadre”.

Fino ad oggi un calciatore poteva anche essere tesserato per più di due squadre nel corso di una stagione, ma aveva la possibilità di indossare solo due maglie.