Come riportato da Mundo Deportivo, il Manchester United ha in mente di assicurarsi il gioiello inglese Jadon Sancho, di proprietà del Borussia Dortmund. Ma non sarà un trasferimento economico: Jadon vale oltre 100 milioni di euro e per questo motivo il Manchester vuole offrire al club tedesco il Niño Maravilla oltre ai restanti milioni. Si apre quindi un nuovo scenario di mercato per il giocatore cileno.