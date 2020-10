Calciomercato Napoli, 16 colpi pazzeschi a zero: ecco chi può arrivare

Calciomercato Napoli -Tenetevi forte, 16 nomi da urlo

NAPOLI CALCIO – Il calciomercato estivo ha consegnato una squadra da scudetto a mister Gattuso. I colpi Bakayoko e Osimhen sono operazioni capolavoro, ma anche gli acquisti di Petagna e Rrahmani vengono considerati degli innesti di ottimo livello. Un grande club come il Napoli, però, continua a programmare. Nel prossimo giugno si presenteranno diverse occasioni incredibili di mercato, una sfilza di campioni potrà essere ingaggiata a parametro zero. Vi presentiamo una lista di 16 nomi pazzeschi che De Laurentiis avrebbe messo sotto osservazione per la prossima estate >>>VAI ALLA LISTA