Calciomercato Napoli, a breve potrebbe scoppiare un terremoto!

Calciomercato Napoli

CALCIO NAPOLI – E’ un momento importante in casa Azzurra. La stagione che il club sta vivendo non è sicuramente una delle migliori della sua storia e la delusione di risultati che nessuno si aspettava, è stata condita dall’addio di Ancelotti. Un mister su cui tutti riponevano una fiducia enorme e che però, non è stata (per mille fattori) ripagata nel modo dovuto. Ecco il motivo per cui da Gattuso, potrebbe partire una vera e propria rivoluzione con sguardo sull’estate. Una rivoluzione fra acquisti e cessioni che potrebbe comprendere 7 trattative imporanti >>> VAI ALLA PRIMA