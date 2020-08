Calciomercato Napoli, ADL tenta una trattativa impossibile

Calciomercato Napoli

La situazione legata a Milik rischia di complicare e non poco, i piani del Napoli. In questo senso, va detto che il calciatore sembra più che mai convinto delle proprie idee. Nel senso che lui, vuole – quasi assolutamente – vestire la maglia bianconera. Il suo futuro, lo vede a Torino. Ma è qui, che iniziano i primi problemi. Per avere Milik, i bianconeri avrebbero messo sul piatto i nomi di diversi calciatori, tra cui Bernardeschi che non dispiacerebbe troppo a Gattuso. Ma allo stesso tempo, il giocatore che non si sente un “pacco postale” preferirebbe rimanere a Torino. E allora, ecco l’altra soluzione. ADL chiede 40 milioni di euro, per lasciar partire l’ariete azzurra. E qui, ecco spuntare l’ovvio problema: Agnelli non intende dare questa valutazione di Milik, contando anche molto sul fatto che il giocatore vuole andare via. Insomma: spingendo su quella che sarebbe la sua volontà.Con la trattativa in fase di stallo, ADL potrebbe dunque tentare il colpo di scena.

Proponendo Milik alla Roma. Dzeko, sembra essere in uscita (probabile che approdi alla corte di Conte a Milano) e dunque, una nuova punta potrebbe servire ai giallorossi. Non solo: in questa maniera ADL potrebbe chiedere alla Roma uno fra Veretout e Under, che tanto piacciono a Gattuso. E in una sola mossa, risolverebbe così due problemi: il Napoli si libererebbe di Milik, portando a casa calciatori "graditi" a Gattuso. Che per la prossima stagione, ha bisogno di gente vogliosa. Il problema ora resta solo la volontà dell'attaccante Napoletano. S'impunterà per andare in bianconero, o accetterà – eventualmente – di andare alla Roma? Questo, lo scopriremo presto. Di certo, c'è il Napoli non sembra voler cedere su nessuno dei punti in questione. E questa, è una buona notizia non solo per Gattuso, ma anche per tutti i tifosi del Napoli.